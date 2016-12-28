СМИ: Киевский суд отложил рассмотрение дела против Плотницкого до января

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Подольский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого не раньше середины января, сообщается в среду на сайте телеканала "112 Украина".

Ранее Плотницкого вызывали в Подольский районный суд Киева в качестве обвиняемого в незаконном лишении свободы или похищении, террористической деятельности и незаконном перемещении лиц через границу. Плотницкий отказался являться по повестке в украинский суд для дачи показаний, и суд решил рассматривать дело заочно.

"Слушание по этому делу отложили. Оно состоится не ранее середины января. Это связано с тем, что адвокат главаря ЛНР Игоря Плотницкого заболел", — сообщил телеканал со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Данное дело рассматривается по существу с октября. В частности, идет допрос потерпевших со стороны обвинения.