ВВС Индии планируют принять на вооружение до 250 истребителей за десять лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 дек — РИА Новости. Военно-воздушные силы Индии должны принять на вооружение 200-250 истребителей в следующие десять лет, чтобы сохранить должный уровень боеспособности, заявил начальник штаба ВВС Аруп Раха.

По его словам, в ВВС достаточно тяжелых истребителей Су-30, но есть пробелы в категориях легких и средних истребителей.

"Мы по-прежнему принимаем на вооружение Су-30, они прослужат 40 лет. Легкий боевой самолет (истребитель индийской разработки Tejas — ред.) заполнит проблемы в категории легких самолетов. (Французские истребители) Rafale — великолепные самолеты. Но их у нас всего 36, нам нужно больше самолетов средней категории", — цитирует агентство IANS Раху, который 31 декабря покидает должность.

Раха добавил, что для этого необходимо наладить еще одну производственную линию, но не уточнил, каких самолетов. Также Раха отметил необходимость закупки для нужд ВВС новых самолетов-заправщиков.

Данные о необходимости закупки 200-250 истребителей для ВВС Индии неоднократно озвучивались ранее. Так, об этом официально сообщало министерство обороны в декабре 2015 года, а также в апреле текущего года глава индийской государственной компании компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL), производящей истребители Tejas, Суварна Раджу.