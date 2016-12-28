Против экс-главы КНБ Дутбаева возбудили дело о разглашении госсекретов

АСТАНА, 28 дек – РИА Новости. Среди должностных лиц, против которых в Казахстане возбудили дело о разглашении госсекретов, и экс-глава Комитета нацбезопасности республики Нартай Дутбаев, сообщила пресс-служба ведомства.

В среду Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о досудебном расследовании в отношении ряда должностных лиц государственных органов, в том числе по статье "Разглашение государственных секретов". Среди подозреваемых значатся три человека, среди которых Дутбаев.

В КНБ подтвердили информацию о том, что Дутбаев является бывшим главой КНБ. Он занимал этот пост с 2001 по 2006 год. "Да, это он", — сказали РИА Новости в пресс-службе КНБ.

Информацию об остальных задержанных в ведомстве не предоставили.

В последнее время Дутбаев занимал должность независимого директора акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг". В разное время был советником президента и вице-президентом АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".