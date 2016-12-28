В Казахстане возбудили дело против чиновников, разглашавших госсекреты

АЛМА-АТА, 28 дек – РИА Новости, Михаил Егорин. Комитет национальной безопасности Казахстана проводит досудебное расследование в отношении ряда чиновников, в том числе по статье "Разглашение государственных секретов", сообщила пресс-служба комитета.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 ("Разглашение государственных секретов") и ст. 362 ч.3 ("Превышение власти и должностных полномочий") Уголовного кодекса Республики Казахстан задержаны Дутбаев Нартай Нуртаевич, Хасен Нурлан Болатулы и Нуртаев Ерлан Суюмбаевич", — говорится в сообщении.

Указанные лица водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. "Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно", — заявили в КНБ.