В американском штате Колорадо решили отказаться от партийных съездов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Избиратели американского штата Колорадо решили отказаться от партийных съездов (кокусов) и на президентских выборах 2020 года будут выбирать делегатов на первичных выборах (праймериз), соответствующие поправки в законодательство подписал губернатор штата Джон Хикенлупер, сообщило издание Hill.

Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий выдвигаются либо на праймериз, либо на кокусах партий.

Кокусы — это собрания партийных функционеров, которые проводятся последовательно по всей вертикали партийной иерархии штата. На каждом из этих этапов члены партии голосуют за тех делегатов, которые будут их представлять и высказываться от их имени на следующем уровне партийной организации штата. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы – это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии.

По новым правилам, все избиратели штата Колорадо вне зависимости от их партийной принадлежности смогут участвовать в праймериз. Избиратели смогут принять участие в праймериз той политической партии, которую они выберут через четыре года.

С 2004 года избирателям штата Колорадо для участия в праймериз нужно было заявить о своей принадлежности к одной из партий и быть зарегистрированными в этом качестве.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей демократу Хиллари Клинтон. В должность он вступит после инаугурации 20 января 2017 года.