Опрос: большинство украинцев считают, что ситуация в стране ухудшилась

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Большинство граждан Украины считают, что в 2016 году в большинстве сфер жизни общества ситуация существенно ухудшилась, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы", представленные журналистам в среду.
Кроме того, 62% опрошенных отметили ухудшение ситуации с преступностью, в сфере отношения граждан к власти — 59%, здравоохранении — 54%, оплате труда — 54,5%, социальной защите — 49% респондентов.
В целом ситуация в стране, по мнению 73% населения, изменилась к худшему. В то же время 67% опрошенных считают, что события на Украине развиваются в неправильном направлении. В правильном развитии событий уверены 16% граждан.
Опрос проводился с 16 по 20 декабря во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей. Были опрошены 2018 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.