Опрос: большинство украинцев считают, что ситуация в стране ухудшилась

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Большинство граждан Украины считают, что в 2016 году в большинстве сфер жизни общества ситуация существенно ухудшилась, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы", представленные журналистам в среду.

По результатам соцопроса, 88,5% украинцев считают, что наиболее негативные изменения произошли в уровне цен и тарифов. Далее в оценке негативных изменений идут экономическое положение Украины — 77%, уровень стабильности — 75%, уверенность в завтрашнем дне — 74%, уровень благосостояния семьи — 73%.

Кроме того, 62% опрошенных отметили ухудшение ситуации с преступностью, в сфере отношения граждан к власти — 59%, здравоохранении — 54%, оплате труда — 54,5%, социальной защите — 49% респондентов.

Единственной сферой, где граждане отметили улучшение ситуации, является обороноспособность страны — изменения к лучшему увидели 40% населения (к худшему — 21%).

В целом ситуация в стране, по мнению 73% населения, изменилась к худшему. В то же время 67% опрошенных считают, что события на Украине развиваются в неправильном направлении. В правильном развитии событий уверены 16% граждан.

Опрос проводился с 16 по 20 декабря во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей. Были опрошены 2018 респондентов старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.