В Южной Осетии хэштег #Russiansdidit приобрел новое значение

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Южной Осетии популярный хэштег #Russiansdidit обрел новое значение.

Редакция Sputnik опубликовала фотографии того, что на самом сделали русские для республики. Так, Россия построила тысячи квадратных метров жилья, школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения.

© Sputnik/ Алексей Ковалев Новый микрорайон на севере югоосетинской столицы - Солнечный

В последнее время в соцсетях набирает популярность хэштег #Russiansdidit (это сделали русские, во всем виноваты русские). Он появился на фоне попыток Запада обвинить Россию во всех мировых бедах и представить ее как "Империю зла". Пользователи шутят над абсурдными обвинениями представителей США и Евросоюза и публикуют под #Russiansdidit фотографии проказ детей и животных или иронические комментарии на политические темы.