Порошенко стал политиком года по мнению 9,5% украинцев, показал опрос

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президента Украины Петра Порошенко назвали политиком 2016 года 9,5% населения страны, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы", обнародованные в среду.
При этом 40% граждан не назвали ни одной кандидатуры.
Результаты исследования свидетельствуют, что в конце 2016 года на Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало было над недоверием. В частности, наибольшее недоверие граждане высказали к главе Национального банка Украины Валерии Гунтаревой: баланс доверия-недоверия составляет минус 80%. Далее идут экс-премьер Арсений Яценюк (минус 72%), министр внутренних дел Арсен Аваков (минус 71%), Савченко (минус 53%), Порошенко (минус 44%), Гройсман (минус 37%).
Опрос проводился с 16 по 20 декабря во всех регионах страны кроме неподконтрольных киеву района Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.