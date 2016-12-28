Порошенко стал политиком года по мнению 9,5% украинцев, показал опрос

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президента Украины Петра Порошенко назвали политиком 2016 года 9,5% населения страны, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы", обнародованные в среду.

Согласно данным опроса, премьер-министра Владимира Гройсмана политиком года назвали 8% респондентов, депутата Верховной рады, ранее осужденную в РФ и помилованную российским президентом Надежду Савченко — 7%, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко — 6%, лидера партии "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко — 5%, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — 4,5%.

При этом 40% граждан не назвали ни одной кандидатуры.

Результаты исследования свидетельствуют, что в конце 2016 года на Украине нет ни одного политического лидера, доверие к которому преобладало было над недоверием. В частности, наибольшее недоверие граждане высказали к главе Национального банка Украины Валерии Гунтаревой: баланс доверия-недоверия составляет минус 80%. Далее идут экс-премьер Арсений Яценюк (минус 72%), министр внутренних дел Арсен Аваков (минус 71%), Савченко (минус 53%), Порошенко (минус 44%), Гройсман (минус 37%).

В то же время 62% считают, что в стране нужны новые политические лидеры, однако только 19% видят таких лидеров. В частности, опрошенными были названы Савченко (11,4%), Саакашвили (10,8%) и Ляшко (6,3%).

Опрос проводился с 16 по 20 декабря во всех регионах страны кроме неподконтрольных киеву района Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.