Евросоюз и Турция обновят соглашение о таможенном союзе до 2018 года

АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Процесс обновления соглашения о таможенном союзе между Турцией и ЕС планируется завершить не позднее 2018 года, заявил в среду министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"ЕС и Турция одновременно поручили независимым аналитическим центрам проанализировать эффективность соглашения о таможенном союзе. Мы предложили кабинету министров Турции четыре варианта обновления соглашения. Одна из альтернатив — преобразование соглашения во всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. При этом все варианты включают участие Анкары в принятии решений и ее автоматическое подключение к соглашениям о свободной торговле, подписанным между ЕС и третьими странами", — цитирует министра агентство Anadolu.

Турция вошла в таможенный союз с ЕС в 1996 году. Соглашение исключает все торговые пошлины в экономических отношениях между сторонами. Кроме этого, члены союза устанавливают единые тарифы и ведут единую торговую политику.

Турция добивается пересмотра условий таможенного союза с ЕС, согласно которым эта страна должна открыть свои рынки для третьих стран, заключивших соглашение о свободной торговле с ЕС. Однако в таком случае турецкие товары не смогут выходить беспошлинно на рынки третьих стран, так как Турция не входит в Евросоюз.