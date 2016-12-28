Евросоюз и Турция обновят соглашение о таможенном союзе до 2018 года

АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Процесс обновления соглашения о таможенном союзе между Турцией и ЕС планируется завершить не позднее 2018 года, заявил в среду министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
Турция вошла в таможенный союз с ЕС в 1996 году. Соглашение исключает все торговые пошлины в экономических отношениях между сторонами. Кроме этого, члены союза устанавливают единые тарифы и ведут единую торговую политику.
Турция добивается пересмотра условий таможенного союза с ЕС, согласно которым эта страна должна открыть свои рынки для третьих стран, заключивших соглашение о свободной торговле с ЕС. Однако в таком случае турецкие товары не смогут выходить беспошлинно на рынки третьих стран, так как Турция не входит в Евросоюз.