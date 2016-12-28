Луценко назвал возможную дату начала заочного суда над Януковичем

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ждет разрешения Печерского суда Киева на заочный судебный процесс над экс-президентом Виктором Януковичем; в случае оперативного разрешения суд над бывшим президентом может начаться в начале февраля, уверен Луценко.

Луценко 28 ноября в Святошинском районном суде Киева перед допросом Януковича в режиме видеоконференции зачитал уведомление о подозрении в государственной измене. Позже Генпрокуратура направила в Печерский районный суд Киева обращение о рассмотрении дела в заочном режиме. В среду Печерский суд отложил на неопределенное время рассмотрение этого вопроса. Защитой Януковича было подано ходатайство о невозможности рассмотрения этого дела Печерским судом до окончания рассмотрения апелляционным судом иска о том, в каком суде будет рассмотрено дело.

"Я очень надеюсь, что суд примет единственно возможное законное решение: согласно действующему законодательству разрешить процедуру специального или, проще говоря, заочного осуждения. Дело близко к завершению, если мы получим решение Печерского суда сейчас. Вторая половина января — мы получим возможность закрыть следствие, предоставить стороне защиты материалы для ознакомления и не позже начала февраля начать судебный процесс", — сказал генпрокурор в среду на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, судебный процесс над Януковичем, судя по материалам обвинения, будет недолгим.

"Очень надеюсь, что Печерский суд даст зеленый свет для давно ожидаемого украинским обществом открытого судебного процесса", — сказал Луценко.