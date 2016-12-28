В Оксфордшире женщина стала жертвой ДТП с участием 20 транспортных средств

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Одна женщина погибла, еще двое получили ранения в результате массового ДТП с участием до 20 транспортных средств в британском графстве Оксфордшир, сообщает газета Independent.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Сообщается, что еще одна женщина получила тяжелые травмы, несущие угрозу ее жизни; состояние госпитализированного мужчины серьезное, однако не вызывает опасений. Остальным участникам ДТП — порядка 15 человек — оказали помощь на месте происшествия.

Движение на трассе, на которой произошел инцидент, было перекрыто в оба направления. Очевидцы сообщают, что причиной происшествия могли стать туман и скользкая дорога.