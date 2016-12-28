Посольство РФ заявило об отсутствии новой записи с борта Ту-154 Качиньского

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Никакой новой записи переговоров из кабины пилотов Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, которую запрашивает у российской стороны Минобороны Польши, не существует, говорится в заявлении посольства РФ, опубликованном на сайте диппредставительства.
"Нет никаких оснований для утверждения о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее неизвестная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает",- говорится в заявлении.
Там говорится, что "существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской комиссии во время расследования катастрофы". "Расшифровка переговоров пилотов неоднократно публиковалась как официально — с польской стороны, так и в польских СМИ", — говорится в заявлении.
Министерство обороны Польши ранее сообщило, что обратилось к властям России с запросом о немедленной передаче Варшаве записей из кабины пилотов Ту-154.
В минувшую пятницу президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции был задан вопрос о том, когда РФ вернет Польше обломки самолета, при крушении которого погиб польский президент Лех Качиньский. Глава государства рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись". Путин также призвал не использовать смоленскую трагедию для нагнетания межгосударственных отношений и отметил, что обломки лайнера нужны Следственному комитету РФ для продолжения расследования.
Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
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