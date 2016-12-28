Парламент Ливана утвердил состав нового кабинета министров

БЕЙРУТ, 28 дек – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Парламент Ливана утвердил большинством голосов новый кабинет министров во главе с премьером Саадом Харири, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

"За новый состав кабинета министров во главе с Саадом Харири 87 голосов из 92. Четыре депутата воздержались и один проголосовал против", — пишет агентство.

Президент Ливана Мишель Аун 18 декабря утвердил новый кабинет министров во главе с премьер-министром Саадом Харири.

Политический вакуум продолжался в Ливане 2,5 года. После окончания срока бывшего президента страны Мишеля Сулеймана парламент не мог выбрать главу государства, откладывая голосование из-за нехватки кворума несколько десятков раз. Избрать президента страны удалось депутатам 31 октября: новым главой страны стал генерал Мишель Аун.

По результату последующих выборов кандидатуру Саада Харири в должности премьер-министра поддержали 110 депутатов из 128. Последними голосовали депутаты от партии спикера парламента страны Набиха Берри, которые также выступили за кандидатуру Харири.