В Белоруссии число попыток контрабанды наркотиков и оружия выросло на треть

МИНСК, 28 дек — РИА Новости. Попытки провести через белорусскую границу наркотики и оружие в 2016 году увеличились более чем на треть, сообщила в среду пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.

"В 2016 году наблюдается значительный рост попыток незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС (Евразийский экономический союз – ред.) наркотических средств, психотропных веществ, оружия, боеприпасов", — говорится в сообщении.

По данным таможенников, за 11 месяцев таможенными органами выявлено 127 случаев перемещения контрабандных товаров указанных групп, по которым возбуждены уголовные дела, говорится в сообщении.

Факты недекларирования товаров, а также предоставления недостоверных сведений о товарах регулярно обнаруживаются сотрудниками таможенных органов. "В среднем, ежедневно пресекается около 30 попыток подобных нарушений таможенного законодательства", — сообщили таможенники.

По информации пресс-службы, за уходящий год эта цифра достигла более 9 тысяч правонарушений. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года рост составил 37%, отметили в ГТК.