Багдад требует вывода турецкого контингента из Ирака, но настроен на диалог

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Багдад настаивает на выводе Турцией своего контингента из Ирака, однако при этом настроен на сотрудничество с Анкарой не в ущерб своему суверенитету, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.
На базе Башика к северу от иракского Мосула с декабря прошлого года остаются около 500 турецких военнослужащих. Они занимаются обучением местных отрядов суннитского ополчения и иракских курдов. Ирак неоднократно призывал Турцию вывести своих солдат, так как их присутствие не было согласовано с центральными властями.