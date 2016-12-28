Багдад требует вывода турецкого контингента из Ирака, но настроен на диалог

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Багдад настаивает на выводе Турцией своего контингента из Ирака, однако при этом настроен на сотрудничество с Анкарой не в ущерб своему суверенитету, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

"Мы все еще требуем от Турции, используя при этом все возможные законные способы, чтобы заставить ее покинуть аэропорт Башики. Мы против присутствия Турции на наших землях, это нарушает наш суверенитет. В то же время мы за отношения с Турцией, однако, не в ущерб нашему суверенитету", — заявил министр.

На базе Башика к северу от иракского Мосула с декабря прошлого года остаются около 500 турецких военнослужащих. Они занимаются обучением местных отрядов суннитского ополчения и иракских курдов. Ирак неоднократно призывал Турцию вывести своих солдат, так как их присутствие не было согласовано с центральными властями.

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