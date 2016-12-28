Багдад намерен сохранить отношения со странами, вовлеченными в поддержку ИГ

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Багдад намерен сохранить отношения даже с теми странами, которые могут быть вовлечены в поддержку террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), и надеется, что они образумятся, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

При этом глава дипломатического ведомства не стал называть страны, замешанные, по его словам, в поддержке террористов, заявив, что "они известны".

"Мы хотим сохранить отношения даже с теми странами, о которых нам известно, что они вовлечены в поддержку ИГ. Мы надеемся, что они образумятся. Потому что та веревка, что связывает их с террористами, рано или поздно затянется на их собственной шее. Надеюсь, что они не упустят свою возможность освободиться от этих уз", — заявил министр.

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