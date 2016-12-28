Военные стараются минимизировать потери при освобождении Мосула от ИГ

КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракским военным требуется время, чтобы освободить Мосул от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) с наименьшими потерями среди мирного населения, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

По словам главы внешнеполитического ведомства, темп продвижения военных в Мосуле снизился из-за использования террористами местного населения в качестве "живых щитов".

"Доктрина иракской армии заключается в том, чтобы постараться избежать потерь среди мирного населения. ИГ же пользуется этим. По этой причине мы и не спешим, выделяем дополнительные средства, рискуя нашими солдатами, чтобы сохранить жизни мирных жителей. Нам нужно время, для того чтобы освободить город с наименьшими потерями", — сказал министр.

По словам аль-Джаафари, на ход наступления также влияют "огромные запасы современного вооружения", используемого террористами.

Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ, захвативших его в 2014 году, продолжается с 17 октября, ее проводят сразу несколько силовых ведомств Ирака при активной поддержке авиации международной коалиции во главе с США. С севера и востока городские кварталы штурмуют армия и антитеррористическое подразделение. С юга на иракскую "столицу" ИГ движутся отряды федеральной полиции Ирака. На шиитских ополченцев возложена задача очистить от террористов стратегически важный город Талль-Афар.

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