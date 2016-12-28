Военные стараются минимизировать потери при освобождении Мосула от ИГ
10:3228.12.2016
(обновлено: 11:08 28.12.2016)
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КАИР, 28 дек — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракским военным требуется время, чтобы освободить Мосул от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) с наименьшими потерями среди мирного населения, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари.
По словам главы внешнеполитического ведомства, темп продвижения военных в Мосуле снизился из-за использования террористами местного населения в качестве "живых щитов".
"Доктрина иракской армии заключается в том, чтобы постараться избежать потерь среди мирного населения. ИГ же пользуется этим. По этой причине мы и не спешим, выделяем дополнительные средства, рискуя нашими солдатами, чтобы сохранить жизни мирных жителей. Нам нужно время, для того чтобы освободить город с наименьшими потерями", — сказал министр.
По словам аль-Джаафари, на ход наступления также влияют "огромные запасы современного вооружения", используемого террористами.
Операция по освобождению Мосула от террористов ИГ, захвативших его в 2014 году, продолжается с 17 октября, ее проводят сразу несколько силовых ведомств Ирака при активной поддержке авиации международной коалиции во главе с США. С севера и востока городские кварталы штурмуют армия и антитеррористическое подразделение. С юга на иракскую "столицу" ИГ движутся отряды федеральной полиции Ирака. На шиитских ополченцев возложена задача очистить от террористов стратегически важный город Талль-Афар.
Читайте полный текст интервью с главой МИД Ирака >>
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.