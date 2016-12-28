В Пакистане число погибших от отравления самогоном выросло до 44

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 дек — РИА Новости. По меньшей мере 44 человека погибли от отравления самогоном в Пакистане, передает телеканал Dunya news.

© Flickr/ Wasif Malik В Пакистане более 20 человек погибли от отравления самогоном Ранее сообщалось о 30 погибших и десятках пострадавших.

Инцидент произошел в округе Тоба-Тек-Сингх, провинция Пенджаб. Погибшие, большинство которых проживали в христианском поселении, праздновали Рождество. По данным телеканала, число пострадавших составляет около 100 человек.

Местные власти создали рабочую группу по расследованию инцидента. В Пакистане действуют жесткие правила по продаже алкоголя. Формально, приобрести алкогольные напитки могут только представители неисламских общин с определенной квотой.

Поступает противоречивая информация о причинах трагедии. Так, издание Dawn сообщает, что вызвавший отравление алкоголь был продан легально, однако по данным телеканала, два месяца назад эта партия была конфискована местной полицией, а затем была возвращена на черный рынок злоумышленниками.