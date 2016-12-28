Порошенко планирует встретиться с Трампом в феврале

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Администрация президента Украины Петра Порошенко готовит его визит в США на февраль 2017 года, где он должен встретиться с Дональдом Трампом, который к тому времени вступит в должность президента США, сообщил заместитель главы администрации украинского лидера Константин Елисеев.
"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", – приводит в среду слова Елисеева интернет-издание "Обозреватель".
По словам заместителя главы администрации президента, ранее состоявшийся телефонный разговор между лидерами государств был дружественным.
Ранее Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил его посетить Украину. Спикер Верховной рады Андрей Парубий выразил надежду, что Республиканская партия не будет изменять своим принципам и продолжит поддерживать Киев после избрания президентом Трампа.