В южнокорейском Пусане открыли памятник "женщинам для утешения"

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Памятник так называемым "женщинам для утешения" установлен в Пусане напротив генерального консульства Японии в Республике Корея, сообщило агентство Киодо.

Памятник установила общественная организация, полиция попыталась демонтировать его, однако собравшиеся окружили монумент и не дают стражам порядка подойти к нему. Монумент установлен в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, по которому Япония должна выплатить для возмещения ущерба "женщин для утешения" 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов).

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной армии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй мировой войны со стороны японской армии или администрации.

Эта официальная позиция не раз озвучивалась Японией и в ООН. В частности, в феврале этого года представитель японского МИД, выступая в ООН, подтвердил, что широко распространенное сейчас мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Ёсиды в газете "Асахи", которое впоследствии оказалось вымыслом.