В южнокорейском Пусане открыли памятник "женщинам для утешения"

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Памятник так называемым "женщинам для утешения" установлен в Пусане напротив генерального консульства Японии в Республике Корея, сообщило агентство Киодо.
Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной армии во время войны. Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй мировой войны со стороны японской армии или администрации.
Эта официальная позиция не раз озвучивалась Японией и в ООН. В частности, в феврале этого года представитель японского МИД, выступая в ООН, подтвердил, что широко распространенное сейчас мнение о существовании во время войны принудительной проституции в занятых Японией странах Азии базируется на "свидетельстве" журналиста Сэйдзи Ёсиды в газете "Асахи", которое впоследствии оказалось вымыслом.