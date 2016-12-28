СМИ: в Британии в ходе антииммиграционных рейдов задержали 97 человек

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Почти 100 человек были задержаны в ходе операции по проверке маникюрных салонов в Великобритании, которые подозревались в нарушении иммиграционных законов, пишет газета Independent.

Всего в ходе недельной операции под названием "Magnify" задержали 97 человек, большинство среди них выходцы из Вьетнама. Среди задержанных также были граждане Монголии, Ганы, Китая, Нигерии, Пакистана и Индии. Как отмечает издание, 14 человек, предположительно, стали жертвами современной формы рабства.

По данным МВД страны, предполагаемым жертвам торговли людьми будет предложена соответствующая помощь. Те, у кого нет разрешения на пребывание на территории Великобритании, будут возвращены на родину.

Также сообщается, что 68 предприятий получили уведомления с предупреждением о том, что они могут быть приговорены к выплате штрафа в размере 20 тысяч фунтов за каждого состоящего на службе нелегального работника. Подобные меры могут быть предприняты в случае, если организации не смогут предоставить доказательства того, что были проведены необходимые проверки.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что возможность защищать свои границы является залогом безопасности и процветания. По ее словам, сама по себе миграция не является дурным явлением, но не исключает право стран на защиту границ. Говоря о выходе страны из Евросоюза Мэй говорила, что на переговорах с ЕС будет добиваться соглашения про ряду вопросов, в частности, оно должно включать ограничения для мигрантов.