Спецпрокуратура Южной Кореи задержала председателя пенсионного фонда страны

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специальная прокуратура Южной Кореи, расследующая политический коррупционный скандал, поместила под стражу председателя национального пенсионного фонда страны (NPS) Мун Кен-пхе (Moon Hyung-pyo), передает агентство Рейтер.

Хотя спецпрокуратура не предоставила дополнительных подробностей, она уточнила, что в понедельник проводился обыск квартиры Кен-пхе в связи с его подозрением в злоупотреблении полномочиями.

По данным агентства, спецпрокурор изучает возможное оказание Кен-пхе давления на пенсионный фонд, чтобы поддержать слияние двух филиалов южнокорейской группы компаний Samsung Group в прошлом году. Отмечается, что в тот момент он возглавлял министерство здравоохранения и социального обеспечения, которое также руководит фондом.

Согласно законам Южной Кореи, подозреваемый может содержаться под стражей без ордера на арест до 48 часов.

В октябре в Южной Корее разразился коррупционный скандал, центральной фигурой которой стала приближенная к президенту Пак Кын Хе особа Цой Сун Силь, которую арестовали по подозрению в использовании в корыстных целях связей с главой государства. Сама Пак Кын Хе временно отстранена от власти по импичменту 9 декабря до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет окончательное решение. На это отведено около полугода, после чего Пак Кын Хе в любом случае будет вынуждена уйти в отставку, и должны состояться выборы нового президента.

В октябре в Южной Корее разразился коррупционный скандал, центральной фигурой которой стала приближенная к президенту Пак Кын Хе особа Цой Сун Силь, которую арестовали по подозрению в использовании в корыстных целях связей с главой государства. Сама Пак Кын Хе временно отстранена от власти по импичменту 9 декабря до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет окончательное решение. На это отведено около полугода, после чего Пак Кын Хе в любом случае будет вынуждена уйти в отставку, и должны состояться выборы нового президента.