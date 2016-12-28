Абэ: Япония и впредь будет продолжать идти по пути мира

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Япония 75 лет после войны идет дорогой мира, и впредь будет строго придерживаться этого пути, сказал на пресс-конференции в Перл-Харборе премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама ранее возложили венки в бухте Перл-Харбора у мемориала на месте затопления японскими ВВС линкора "Аризона".

"Как премьер-министр Японии я скорблю о всех жизнях, унесенных войной, которая началась отсюда. Ужасы войны не должны больше повториться. Мы клянемся в этом. Мы построили свободное и демократическое государство и отказались от ведения войны. 75 лет после войны мы идем дорогой мира и, испытывая тихую гордость за это, не собираемся сворачивать с этого пути. Я как премьер-министр Японии заявляю это перед солдатами, которые покоятся на "Аризоне", перед американским народом, перед людьми всего мира", — сказал Абэ.

Абэ стал первым премьер-министром Японии, который посетил Перл-Харбор. Он не стал приносить извинений за атаку на Перл-Харбор, проведенную японской авиацией 7 декабря 1941 года, которая стала поводом для вступления США во Вторую мировую войну и начала войны в Тихом океане.

Атака японской авиации и флота на этот гавайский порт стала полной неожиданностью для американского командования. Во время атаки японскими военными самолетами и подводными лодками в декабре 1941 года был нанесен серьезный удар по силам Тихоокеанского флота США, погибло более 2 тысяч военнослужащих. Америка в тот же день объявила войну Японии, что означало ее вступление во Вторую мировую войну. В то же время ряд историков придерживается мнения, что это США знали о готовящейся атаке, но не остановили ее, так как руководству страны было необходимо изменить общественное мнение, выступавшее до этого против вступления Америки в войну. Это мнение основано на том, что до атаки американскими военными были перехвачены японские шифровки с указанием места и времени нападения.