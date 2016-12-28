Обама и Абэ возложили венки в Перл-Харборе

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама и премьер-министр Японии Синдзо Абэ возложили венки в бухте Перл-Харбора на Гавайях в память о погибших во Второй мировой войне, сообщил Белый дом.

Обама и Абэ возложили венки в бухте на месте затопления американского линкора "Аризона", над которым сооружен небольшой мемориал.

На "Аризоне" погибло 1177 человек в ходе нападения ВВС Японии 7 декабря 1941 года. Всего во время атаки на Перл-Харбор, которая послужила поводом для вступления США во Вторую мировую войну, погибли более 2,4 тысячи американцев, еще более тысячи получили ранения.

В мае 2016 года Барак Обама во время саммита "большой семерки" в Японии стал первым президентом Соединенных Штатов, посетившим Хиросиму — город-жертву американской атомной бомбардировки. Нынешняя поездка Абэ в Перл-Харбор рассматривается как ответный шаг со стороны японского руководства. Однако, равно как Обама не принес извинений за бомбардировки городов в Японии, на этот раз не ожидается, что Синдзо Абэ будет извиняться за нападение на Перл-Харбор.