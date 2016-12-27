Минюст США не стал комментировать данные о взломе системы визового центра

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американское министерство юстиции во вторник отказалось комментировать сообщения о взломе хакером компьютерной системы центра, который оформляет визы для въезда в Россию.

Ранее издание BuzzFeed сообщило о предположительном взломе базы данных с информацией об американцах, подающих документы на визы в РФ. По его данным, речь идет о так называемом Российском визовом центре, который осуществляет содействие гражданам США для получения визы для поездок в Россию. Российский визовый центр управляется американской компанией Invista Travel Logistics, имеет отделения в Вашингтоне, Нью-Йорке, Хьюстоне, Сан-Франциско и Сиэтле.

"Министерство юстиции США отказывается комментировать это и направляет вас за разъяснениями в ФБР", — сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства.

Ответа на запрос в ФБР пока не последовало.