Власти Аргентины возбудили очередное дело против экс-президента Киршнер

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Власти Аргентины возбудили против Кристины Фернандес де Киршнер очередное дело, обвинив экс-президента страны в преступном сговоре и мошенничестве, сообщается на правительственном сайте правовой информации (CIJ).

Новые обвинения связаны с деятельностью компании Austral Construcciones при проведении дорожных работ по заказу государства.

В рамках расследования на имущество Киршнер наложен арест в размере 10 миллиардов песо (648 миллионов долларов) говорится в заявлении федерального судьи.

В мае Федеральный судья возбудил дела в отношении Киршнер, а также бывшего министра экономики Акселя Кисильофа и экс-главы ЦБ Аргентины Алехандро Ваноли. По мнению судьи, фьючерсные сделки с валютой нанесли ущерб государству. На имущество каждого обвиняемого тогда был наложен арест на 1 миллион долларов.