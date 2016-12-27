СМИ: угроза взрыва на Северном вокзале Брюсселя оказалась ложной

БРЮССЕЛЬ, 27 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Угроза взрыва во вторник на Северном вокзале Брюсселя оказалась ложной — специально обученная собака не нашла в здании железнодорожного терминала взрывного устройства, о котором полицию предупредил по

телефону анонимный информатор, сообщила электронная версия газеты Soir

Эвакуации пассажиров не проводилось.

В понедельник на том же вокзале полицейские проводили аналогичную операцию, взрывчатки также обнаружено не было. В полиции предполагали, что звонивший является телефонным хулиганом, но, тем не менее, провели проверку здания железнодорожного терминала.