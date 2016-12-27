Трамп назначил спецпредставителя на международных переговорах

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назначил Джейсона Гринблатта спецпредставителем на

международных переговорах, сообщил во вторник штаб будущего главы государства.

Как говорится в сообщении, Гринблатт, ныне являющийся главным юристом Trump Organization, будет "помогать во всех видах международных переговоров, а также с заключением торговых сделок по всему миру".

Трамп назвал Гринблатта "одним из ближайших советников, пользующихся наибольшим доверием".

"У него опыт опыт ведения переговоров по очень серьезным сделкам от моего имени. Он также умеет достигать соглашений со сторонами и добиваться консенсуса по сложным вопросам", — добавил Трамп.