На Северном вокзале Брюсселя проверяют сообщения о бомбе

БРЮССЕЛЬ, 27 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийские полицейские на Северном вокзале Брюсселя с помощью специально обученной собаки ведут поиск взрывного устройства, о котором полицию предупредил по телефону анонимный информатор, сообщает электронная версия газеты Soir.

Эвакуация пассажиров не проводилась.

В понедельник на том же вокзале полицейские проводили аналогичную операцию, взрывного устройства обнаружено не было.

По всей видимости, звонивший является телефонным хулиганом. В полиции это предполагают, но, тем не менее, проводят проверку здания железнодорожного терминала.