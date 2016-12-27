В Эстонии сенатора Маккейна наградили орденом "За военные заслуги"

ТАЛЛИН, 27 дек — РИА Новости, Николай Адашкевич. Командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас во вторник наградил орденом "За военные заслуги" американского сенатора Джона Маккейна за существенный вклад в обеспечение безопасности Эстонии, сообщил Главный штаб сил обороны.
По словам Терраса, сенатор Маккейн десятилетиями стоял на защите независимости и свободы стран Балтии и поддерживал их при вступлении в НАТО в 2004 году. "И сегодня, когда ситуация осложнилась, он ясно и громко поддерживает продолжение присутствия США в Европе", — сказал генерал, вручая сенатору орден.
Маккейн уже пятый срок является сенатором. Он работает в комиссиях по иностранным делам, по национальной безопасности, управлению государством, вооруженным силам. В 2008 году Маккейн был кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.
Делегация сенаторов США также посетит Латвию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.