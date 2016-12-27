В Эстонии сенатора Маккейна наградили орденом "За военные заслуги"

ТАЛЛИН, 27 дек — РИА Новости, Николай Адашкевич. Командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас во вторник наградил орденом "За военные заслуги" американского сенатора Джона Маккейна за существенный вклад в обеспечение безопасности Эстонии, сообщил Главный штаб сил обороны.

Делегация сената США во главе с председателем комитета по вооруженным силам Маккейном во вторник прибыла в Эстонию с двухдневным визитом. В состав делегации также входят сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар.

По словам Терраса, сенатор Маккейн десятилетиями стоял на защите независимости и свободы стран Балтии и поддерживал их при вступлении в НАТО в 2004 году. "И сегодня, когда ситуация осложнилась, он ясно и громко поддерживает продолжение присутствия США в Европе", — сказал генерал, вручая сенатору орден.

Сенатор похвалил Эстонию за сохранение расходов на оборону на уровне 2% от ВВП страны, что является критерием для членов НАТО, и участие эстонских военных в миротворческих миссиях. "Особенно благодарю эстонских солдат за их заслуги и понесенные жертвы в Ираке и Афганистане", — заявил он.

Маккейн уже пятый срок является сенатором. Он работает в комиссиях по иностранным делам, по национальной безопасности, управлению государством, вооруженным силам. В 2008 году Маккейн был кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

Делегация сенаторов США также посетит Латвию, Литву, Украину, Грузию и Черногорию.