На Украине задержали трех иностранцев, которых разыскивал Интерпол

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали трех иностранцев, которые находились в международном розыске за различные преступления, сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Украинские правоохранители задержали трех иностранцев, которые находились в международном розыске. Работники Национальной полиции Украины передали трех злоумышленников государствам-инициаторам розыска. Мужчин разыскивали за совершение различного рода преступлений на территории Австрийской и Чешской республик, а также Турции", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из задержанных граждан Молдавии был объявлен в международный розыск за нанесение телесных повреждений, другой — за ограбление ювелирного магазина в Австрии на общую сумму более 1 миллиона евро. Еще одного злоумышленника — гражданина Турции — разыскивали за совершение ДТП, в результате которого погибли несколько человек.