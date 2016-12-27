Хаджимба считает, что президент Абхазии должен избираться на один срок

СУХУМ, 27 дек — РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что в будущем глава государства должен избираться на один срок, передает во вторник агентство Sputnik Абхазия.

"У нас народ не терпит долгого видения одного и того же лица. Сделал хорошее дело, можно передать пост молодому поколению, которое не хуже нас с вами будут делать эту работу", — приводит агентство слова президента.

Говоря об изменениях в законодательстве о выборах, согласно которому запрещается избираться лицам, совершившим тяжкие преступления и находящимся на учете в наркологическом диспансере, Хаджимба отметил, что эти поправки нужны. "Я думаю, что не только в парламенте, но и в нормальном цивилизованном обществе люди, которые совершают преступления, должны быть ограничены от общения с людьми", — сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2016 год.

Что касается работы парламентариев, глава государства отметил, что некоторые из них не сделали ничего полезного для республики за все время работы в Народном собрании. "У нас там сидят люди, не совершившие преступление, но и ничего не сделавшие за все эти годы, ни один раз не подавшие свой голос, но исправно поднимающие руки, когда это нужно", — заявил Хаджимба.

По мнению президента, необходимо ужесточить меру ответственности депутатов. "Если ты идешь в парламент, то должен понимать, зачем ты туда приходишь. В парламент не идут для того, чтобы ставить столбы, трансформаторы, включать лампочки, а для того, чтобы писать законы", — подчеркнул он.

Хаджимба считает, что есть смысл внести коррективы и в статус депутатов. "Любой президент в Абхазии выбирается практически большинством народа, а депутат выбирается от одного большого или маленького округа. К нему нет претензий, он может спокойно отсидеть пять лет на работе. Может быть, следует вернуться к понятию императивного мандата (право отзыва депутатских полномочий – ред.)?" — добавил глава государства. Хаджимба отметил, что бездействие депутата парламента существенно влияет на жизнь в стране в целом.