Режим ЧП в Турции планируют отменить в январе

АНКАРА, 27 дек — РИА Новости. Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Турции на шесть месяцев после попытки переворота в ночь на 16 июля, может быть отменен в январе 2017 года, заявил во вторник вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в ночь на 16 июля сроком на три месяца, по истечению которых он был продлен на такой же срок.

"Если бы не было принято решение о введении режима ЧП, мы бы не смогли осуществить многих шагов по борьбе с терроризмом. Если позволят политические условия, то режим ЧП может быть отменен", — сказал Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.