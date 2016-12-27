Абхазская ИнгурГЭС может быть остановлена на ремонт в 2017 году

СУХУМ, 27 дек — РИА Новости. Ингурская ГЭС может быть остановлена в 2017 году, на ремонт водоводов может потребоваться до года, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2016 год.

Ранее системная авария на Ингурской ГЭС привела к отключению электричества во всей Абхазии.

"Сегодня сложилась ситуация, при которой к следующему году, возможно, нам предстоит очень сложная работа с ИнгурГЭС. За этот период нам нужно будет проговорить возможность подачи электроэнергии со стороны России", — цитирует слова Хаджимбы агентство Sputnik Абхазия

По его словам, делается все возможное для того, чтобы люди получали электричество.

"У нас самая большая проблема — не сама генерирующая станция, а то, что называется сетями, которые ежедневно выходят из строя. Все наши трансформаторы давно устарели, мы ежегодно закупаем десятки трансформаторов, которых недостаточно для того, чтобы подать качественную электроэнергию в дома", — добавил президент.

Президент Абхазии сообщил, что, для того, чтобы снять большие нагрузки на электросети, в Новый год западная часть республики будет обеспечиваться электричеством из России.

"Это снимет проблемы и создаст условия для того, чтобы встретить Новый год достойно", — сказал президент.