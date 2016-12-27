Абхазская ИнгурГЭС может быть остановлена на ремонт в 2017 году

СУХУМ, 27 дек — РИА Новости. Ингурская ГЭС может быть остановлена в 2017 году, на ремонт водоводов может потребоваться до года, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2016 год.
Ранее системная авария на Ингурской ГЭС привела к отключению электричества во всей Абхазии.Sputnik Абхазия.
По его словам, делается все возможное для того, чтобы люди получали электричество.
"У нас самая большая проблема — не сама генерирующая станция, а то, что называется сетями, которые ежедневно выходят из строя. Все наши трансформаторы давно устарели, мы ежегодно закупаем десятки трансформаторов, которых недостаточно для того, чтобы подать качественную электроэнергию в дома", — добавил президент.
Президент Абхазии сообщил, что, для того, чтобы снять большие нагрузки на электросети, в Новый год западная часть республики будет обеспечиваться электричеством из России.
"Это снимет проблемы и создаст условия для того, чтобы встретить Новый год достойно", — сказал президент.