Медведчук раскритиковал позицию Киева по израильским поселениям

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Поддержка Украиной резолюции Совета Безопасности ООН о поселениях на палестинских территориях свели на нет многолетние усилия по развитию отношений между Украиной и Израилем, считает лидер оппозиционного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный на эту неделю визит главы украинского правительства Владимира Гройсмана в страну. Решение было принято в связи с тем, что Украина проголосовала в поддержку антипоселенческой резолюции Совбеза ООН.

"Многолетние усилия по развитию украинско-израильских отношений сведены на нет ― голосование Украины в Совбезе ООН Израиль воспринял как пощечину… Это очередное дипломатическое фиаско Киева. За последние три года провалов украинской дипломатии было более чем достаточно", — написал Медведчук на своей странице в Facebook.

Совет Безопасности ООН ранее принял резолюцию, которая требует от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Несмотря на многократные призывы Израиля, США, вопреки обыкновению, воздержались при голосовании, не став ветировать проект, благодаря чему его удалось принять. Канцелярия Нетаньяху объявила, что не будет выполнять резолюцию.

Власти Израиля принимают различные дипломатические и экономические контрмеры против авторов инициативы, стран, ее поддержавших, и самой ООН.