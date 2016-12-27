В Шри-Ланке скончался бывший премьер-министр

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек — РИА Новости. Бывший премьер-министр Шри-Ланки Ратнасири Викреманаяке скончался в возрасте 83 лет, сообщается на официальном правительственном портале страны.

"Бывший премьер-министр Ратнасири Викреманаяке скончался в возрасте 83 лет. Бывший премьер был госпитализирован реанимационное отделение ведущей частной клиники 21 декабря", — говорится в сообщении. Причины госпитализации не уточняются.

Ратнасири Викреманаяке начал политическую карьеру в 1960 году, избравшись в парламент. В 1962 году он присоединился к Партии свободы Шри-Ланки, уже в 1970-х годах он занимал различные должности в правительстве и руководящие посты в партии. Дважды Викреманаяке возглавлял правительство — в 2000-2001 годах и 2005-2010 годах.

Второй срок Викреманаяке пришелся на президентство Махинды Раджапаксе, которому в 2002 году Викреманаяке уступил пост лидера оппозиции, позволив ему закрепить статус лидера партии. Именно во время их правления был закончен гражданский конфликт между сингалами и проживающими на севере острова тамилами путем подавления сопротивления сепаратистской организации "Тигры освобождения Тамил-Илама".

В 2010 году Викреманаяке ушел из политики по состоянию здоровья. В последние годы выступал в качестве советника президента Майтрипала Сирисена.

Раджапаксе выразил соболезнования в связи с кончиной своего бывшего соратника. "Глубоко опечален кончиной бывшего премьер-министра Шри-Ланки и ветерана политики Ратнасири Викреманаяке. Мои соболезнования его семье", — написал он в своем аккаунте в Twitter.