МИД назвал публикацию "расстрельных списков" ИГ потаканием террористам

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Публикация так называемых "расстрельных списков" российских дипломатов — это потакание террористической идеологии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство", а также другие экстремистские группировки готовят некие "расстрельные списки" российских дипломатов.

"Появление и публикация таких списков без соответствующих комментариев и с непосредственным изложением требований, воззваний, идеологии террористов — это, безусловно, стоит вне закона", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, это "является прямым потаканием, прямым распространением террористической идеологии".

"Это провокация. Провокация общества, провокация людей определенных взглядов, определенной направленности, это побуждение их к определенным действиям", — отметила она.