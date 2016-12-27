Мэр Киева опроверг планы проверять прописку в квартирах без счетчиков воды

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Власти Киева не будут проверять прописку людей, проживающих в квартирах без счетчиков воды, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В квартирах жилых домов столицы, где отсутствуют счетчики на горячую и холодную воду, тарифы рассчитываются исходя из количества прописанных человек. Ранее некоторые украинские СМИ сообщили, что мэрия Киева проведет весной проверку "нелегальных квартиросъемщиков", в частности, полиция будет проверять паспорта жильцов, чтобы установить, легально ли они проживают в квартирах.

"Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача — сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, ведь во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано в доме. Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей. Мы сейчас рассматриваем различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги", — цитирует слова Кличко его пресс-служба.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом происходило неоднократное повышение цены газа для населения и связанный с этим рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость 1 тысячи кубометров "голубого топлива" для населения с 725 гривен в 2013 году выросла до 6,879 тысячи (по текущему курсу с 28 до 266 долларов) в 2016 году, или в 9,5 раза.

Правительство Украины в связи с этим запустило программу компенсации расходов на возросшие тарифы для малообеспеченных слоев населения за счет предоставления адресных субсидий. Кабмин также утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии — согласно принятому документу, потребители могут оплачивать 50% стоимости услуг, а остальная часть должна быть погашена до начала следующего отопительного сезона.