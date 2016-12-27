ДНР и ЛНР готовы к обмену пленными с Киевом по формуле "690 на 47"

ДОНЕЦК, 27 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик настаивают на обмене пленными по формуле "всех на всех" до Нового года, готовы передать 47 человек, ожидают выдачи 690 пленных, сообщила во вторник журналистам уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это — те, кого подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны — 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно ДНР — это цифра "494 на 41", и "196 на 6″ — это со стороны ЛНР", — сказала она.