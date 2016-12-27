В Азербайджане из-за взрыва на газопроводе были повреждены ближайшие дома

БАКУ, 27 дек – РИА Новости, Вугар Гасанов. В результате взрыва на газопроводе в Азербайджане в окнах близлежащих домов выбило стекла, повреждены крыши, передает во вторник агентство АПА.

Ранее МЧС республики сообщило, что примерно в 10.00 по местному времени (09.00 мск) в Гарадагском районе Баку произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар. Пожар произошел на газопроводе, проходящем по территории поселка Сангачал, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз". На месте работают пожарные. МЧС заявило, что опасности для населенных пунктов вблизи взорвавшегося газопровода в Баку нет.

"В результате взрыва на газопроводе в окнах домов населенного пункта "Массив 3" выбиты стекла, повреждены крыши. На территории установлен полицейский пост. Журналистов не пускают на место происшествия из-за соображений безопасности", — передает агентство.