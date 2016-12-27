Китай ожидает, что встреча "шестерки" и Ирана поможет соглашению по атому

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Китай надеется, что предстоящая встреча "шестерки" международных посредников и Ирана в Вене поможет в выполнении ранее достигнутого соглашения по иранскому атому, заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее сообщалось, что "шестерка" и Иран обсудят в Вене выполнение соглашения по иранскому атому 10 января.

"Китай надеется, что все стороны сохранят приданный импульс, примут участие в консультациях для того, чтобы преодолеть разногласия, гарантировать стабильное и полноценное выполнение соглашения", — сказала Хуа Чуньин.

По ее словам, выполнение соглашения является важным для нераспространения ядерного оружия, а также для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке. Она отметила, что Китай продолжит работать с соответствующими странами для дальнейшего выполнения соглашения и чтобы встреча в Вене прошла успешно.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. По условиям соглашения с международным сообществом Иран может использовать тяжелую воду на модифицированном реакторе в Араке, но все излишки тяжелой воды и обогащенного урана обязан продавать на рынке.