Москва удивлена, что США "увязывают" контакты с РФ с кризисом на Украине

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Москва удивлена тем, что США "увязывают" двусторонние контакты по военной линии с украинским кризисом, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, в Москве обратили внимание, что в подписанном президентом США Бараком Обамой законе о расходах на оборону в 2017 году "сохраняется запрет на военное сотрудничество с нами до тех пор, пока Россия не прекратит "оккупацию украинской территории", не будет "соблюдать свои обязательства" в рамках минских договоренностей, не остановит "агрессивные действия, угрожающие суверенитету членов НАТО".

"Упорное увязывание двусторонних контактов по военной линии с украинским кризисом не может не вызывать удивление", — заявила Захарова.

Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что "американским партнерам пора признать очевидное – решение населения Крыма вернуться в состав России и нынешнее удручающее положение дел на Украине являются следствием не мифической "российской агрессии", а прямым результатом государственного переворота в Киеве почти три года назад, идеологом и куратором которого была нынешняя администрация США".