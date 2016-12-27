В Азербайджане остановили подачу газа через газопровод, где произошел взрыв

БАКУ, 27 дек – РИА Новости, Вугар Гасанов. Приостановлена подача газа через магистральный газопровод, где ранее во вторник прогремел взрыв и вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Ранее МЧС республики сообщило, что примерно в 10.00 по местному времени (09.00 мск) в Гарадагском районе Баку произошел взрыв, вспыхнул сильный пожар. Пожар произошел на газопроводе, проходящем по территории поселка Сангачал, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз", на 43-км дороги Баку–Алят. На место события привлечены большое количество техники и пожарные расчеты.

"Пострадавших в результате произошедшего нет. В настоящий момент линия локализуется, приостановлена подача природного газа в систему, ведется подготовка к началу ремонтных работ", — сообщает SOCAR.