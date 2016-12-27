Предварительную бронь билетов на "Евровидение-2017" откроют в январе

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Предварительная бронь билетов на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, будет открыта начиная с января, заявил исполнительный продюсер мероприятия Александр Харебин в интервью изданию "Лига.net".
"Первую фазу предбронирования билетов мы запустим в январе… Пока не существует готового решения касательно стоимости билетов. Все ранее озвученные в украинских СМИ цифры являются несвоевременными и некорректными. Цены будут формироваться совместно с билетным оператором после окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале", — цитирует слова Харебина издание.
При это он отметил, что ожидается, от продажи билетов заработать более миллиона долларов.