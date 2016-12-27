Предварительную бронь билетов на "Евровидение-2017" откроют в январе

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Предварительная бронь билетов на международный песенный конкурс "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве, будет открыта начиная с января, заявил исполнительный продюсер мероприятия Александр Харебин в интервью изданию "Лига.net".

Поедете ли вы на "Евровидение" в Киев, если Украина сможет провести конкурс? Поеду, если билеты и проживание не будут слишком дорогими

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Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

"Первую фазу предбронирования билетов мы запустим в январе… Пока не существует готового решения касательно стоимости билетов. Все ранее озвученные в украинских СМИ цифры являются несвоевременными и некорректными. Цены будут формироваться совместно с билетным оператором после окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале", — цитирует слова Харебина издание.

При это он отметил, что ожидается, от продажи билетов заработать более миллиона долларов.