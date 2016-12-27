Посол Франции: приглашение Путину посетить Париж остается в силе

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Париж остается в силе, 2017 год может стать очень удачным для подобного визита, заявил в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Жан-Морис Рипер.

Путин отменил свой визит в Париж, запланированный на 19 октября, из-за "выпавших из программы мероприятий". При этом, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер готов рассмотреть возможность посетить французскую столицу в те сроки, которые будут комфортны президенту Франции. В свою очередь Франсуа Олланд заявил, что готов был провести с Путиным переговоры по Сирии, но при этом не хотел участвовать в других мероприятиях. Речь шла, прежде всего, об открытии российского культурного центра в Париже.

"Безусловно, приглашение остается в силе", — сказал французский дипломат. Он отметил, что на прошлой неделе президент Французской республики передал Путину послание, в котором выразил "глубокую печаль Франции и солидарность в связи с убийством российского посла в Турции".

"Я думаю, что 2017 год может стать очень удачным годом для совершения визита, потому что мы как раз будем отмечать 300-летие Великого посольства Петра I в Париж, момент, с которого начинаются франко-российские дипломатические отношения", — полагает Рипер.

Отвечая на вопрос, продолжает ли Франция настаивать, чтобы главной темой такого визита была Сирия, посол отметил, что "в то время в октябре было трудно говорить о чем-то другом".

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