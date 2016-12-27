Долгов: Обама оставит Трампу тяжелое наследие в отношениях с Россией

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что уходящая администрация США оставит избранному президенту Дональду Трампу тяжелое наследие в российско-американских отношениях.

Трамп вступит в должность президента США после инаугурации 20 января 2017 года.

"Трампу достается тяжелое наследие от уходящей администрации, которая, очевидно, хочет оставить после себя "выжженную землю" на месте российско-американских отношений. Это касается и судорожного стремления внести как можно большее количество российских граждан в "санкционные списки", и охоты за ними спецслужб США в третьих странах", — сказал Долгов в интервью "Российской газете", которое опубликовано во вторник.

Он добавил, что в этом же ряду и заключение в американских тюрьмах многих россиян, необоснованно обвиненных в преступлениях, которых они не совершали, среди которых Виктор Бут и Константин Ярошенко.

"Пока что не видно прогресса и в урегулировании проблем с усыновленными американскими семьями российскими детьми, которые зачастую остаются беззащитными перед произволом приемных родителей, а власти США предпочитают закрывать на это глаза", — отметил дипломат.

Долгов также добавил, что российский МИД продолжит работать с действующей администрацией США, чтобы обеспечить права, свободы и законные интересы граждан России, ставших жертвами экстерриториальных арестов, и продолжит добиваться возвращения россиян на родину.