Южной Корея запланировала построить шесть новых фрегатов для ВМС страны

ТОКИО, 27 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Южной Кореи подписало контракт на 13,8 миллиона долларов (16,6 миллиарда южнокорейских вон) с судостроительной компанией Hyundai Heavy Industries на разработку плана строительства шести новых фрегатов для военно-морских сил страны, сообщило во вторник агентство Рёнхап.
Агентство приводил слова представителя управления тылового обеспечения министерства обороны Южной Кореи о том, что стадия планирования рассчитана на два года, после чего через тендер выберут компанию-производителя.
Два предыдущих проекта Batch уже дали Южной Корее шесть прежних фрегатов, и подписано соглашение с Hyundai Heavy и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering по строительству еще по два фрегата для южнокорейских военно-морских сил.
Фрегаты будут оснащены гибридными бескомпрессорными двигателями и новейшими вооружениями, в том числе против подводных лодок, а также ракетами для поражения целей на берегу и в воздухе.