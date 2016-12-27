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Южной Корея запланировала построить шесть новых фрегатов для ВМС страны

07:0827.12.2016
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Военный корабль Южной Кореи. Архивное фото
© AP Photo/ Ahn Young-joon

ТОКИО, 27 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Южной Кореи подписало контракт на 13,8 миллиона долларов (16,6 миллиарда южнокорейских вон) с судостроительной компанией Hyundai Heavy Industries на разработку плана строительства шести новых фрегатов для военно-морских сил страны, сообщило во вторник агентство Рёнхап.

Солдаты Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
© AFP 2016/ STR
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Проект под названием Batch-III предусматривает выделение в итоге 2,3 миллиарда долларов (2,8 триллиона вон) на строительство шести фрегатов водоизмещением 3000 тонн к 2026 году.

Агентство приводил слова представителя управления тылового обеспечения министерства обороны Южной Кореи о том, что стадия планирования рассчитана на два года, после чего через тендер выберут компанию-производителя.

Два предыдущих проекта Batch уже дали Южной Корее шесть прежних фрегатов, и подписано соглашение с Hyundai Heavy и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering по строительству еще по два фрегата для южнокорейских военно-морских сил.

Южнокорейские военные. Архивное фото
© AFP 2016/ Jung Yeon-Je
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Программа обновления кораблей военно-морских сил Южной Кореи рассчитана на срок с 2006 по 2026 годы. Правительство страны, как отмечало ранее агентство Рёнхап, решило делать новые заказы на фрегаты на несколько месяцев раньше срока, чтобы помочь отрасли, испытывающей нехватку заказов.

Фрегаты будут оснащены гибридными бескомпрессорными двигателями и новейшими вооружениями, в том числе против подводных лодок, а также ракетами для поражения целей на берегу и в воздухе.

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