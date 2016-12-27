Япония возобновит строительство американского военного аэродрома на Окинаве

ТОКИО, 27 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония возобновит строительство нового американского военного аэродрома на севере Окинавы, прерванное в марте этого года из-за противодействия местных властей, передает агентство Киодо.

По его данным, во вторник управление министерства обороны Японии на Окинаве получило официальное уведомление об отзыве решения властей префектуры не выдавать участок земли под строительство аэродрома и перенос туда из города Гинован военной базы США Футэмма.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга провел переговоры во вторник в Токио с губернатором Окинавы Такэси Онагой, после чего подтвердил журналистам, что "идет необходимая подготовка для возобновления строительных работ".

Предшественник Онаги в 2013 году разрешил выделение земли под американский объект, однако новый губернатор отозвал его, заблокировав подготовку к строительству. Верховный суд Японии счел такие действия незаконными. Недавно стало известно, что губернатор подчинился решению суда.

Правительство Японии добивается переноса на север Окинавы, в окрестности города Наго, военной базы Футэмма из густонаселенного Гинована, жители которого уже давно жалуются на шум самолетов и опасность их падения на жилые кварталы. Со своей стороны Онага не против закрытия базы в Гиноване, но добивается вывода ее за пределы Окинавы.

На островах Окинава, которые занимают всего 1% территории Японии, сосредоточено 70% всех военных объектов США в этой стране с учетом занимаемой ими территории. По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц.

На прошлой неделе американские военные передали властям Окинавы большой участок земли на севере острова, использовавшийся как военный полигон.