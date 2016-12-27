В Китае от взрыва фейерверков погибло три человека

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Три человека погибли и один пострадал от взрыва фейерверков в китайской провинции Хэбэй, передает во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в ночь на вторник в районе Фэнжунь города Таншань. По данным властей, погибшие и пострадавший являются незаконными продавцами пиротехники.

Отмечается, что они взрывали свою продукцию, чтобы избежать конфискации пиротехники в рамках кампании властей по борьбе с незаконным производством и хранением фейерверков и петард. Расследование продолжается.

Ранее в субботу в городе Таншань произошло еще одно ЧП с пиротехникой. Тогда на заводе по производству фейерверков районе Фэнжунь прогремел взрыв, погибли два человека, шесть человек числятся пропавшими без вести, еще 16 получили ранения в результате взрыва.