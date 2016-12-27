СМИ: в Китае полицейские пресекли попытку совершить суицид в прямом эфире

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Полицейские китайской провинции Аньхой остановили мужчину, который пытался покончить с собой во время прямой трансляции в одной из социальных сетей, сообщает издание Global Times со ссылкой на местные СМИ.

Как пишет газета "Аньхой шанбао", инцидент произошел в городе Хэфэй, 52-летний местный житель по фамилии Сунь сообщил своей бывшей подруге по смс, что собирается покончить с собой и транслировать это в социальной сети.

Как сообщила женщина полиции, недавно она рассталась с мужчиной из-за многочисленных ссор. Прибывшие по вызову стражи порядка успели остановить мужчину в тот момент, когда он собирался проглотить большую дозу снотворного.

Как отмечает Global Times, аналогичный случай произошел в провинции Сычуань в 2014 году. Тогда пользователи социальной сети Weibo обратились в полицию, сообщив, что пользователь в прямом эфире покончил с собой. Мужчина скончался в больнице от передозировки снотворным.